Een feestje bij het Eindhovens Studenten Corps in 1958

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

De eerste diesviering van het Eindhovens Studenten Corps in april 1958. Wie was erbij tijdens dit bal en heeft er nog leuke herinneringen aan? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Carnavalsfeest in Carlton in Eindhoven © Frans van Mierlo

,,Wij stonden in de polonaise en de moeders zaten in hun zondagse kleding aan de koffie.” Yvonne van de Ven (69) uit Veldhoven was in 1960 een jaar of 8 toen ze carnaval vierde in hotel Carlton aan de Eindhovense Markt. ,,Ik weet nog dat mijn moeder flink werk had gemaakt van onze pakjes. Ik had een bloemetjesjurk met op de mouwen een stukje bont.” Carnaval viert de Veldhovense niet meer. ,,Tegenwoordig passen wij op de kleinkinderen zodat onze kinderen kunnen gaan.”

Zilver op de Olympische Spelen

Maarten van de Meerakker was er ook. ,,Ik sta op de foto met mijn twee zussen en twee broers. Mijn jongste zusje (Helma) was als Sjoukje Dijkstra. Die had toen net zilver gewonnen bij het kunstschaatsen op de Olympische Spelen en mijn moeder was nogal fan. Een paar jaar eerder had ze Dijkstra een felicitatiekaart gestuurd en ze was blij verrast toen ze een kaart met handtekening terug kreeg.”

Carnaval werd in het gezin Van de Meerakker goed gevierd. ,,Mijn moeder was de fanatiekste weet ik nog. We hebben ooit meegelopen in de optocht. Mijn neef heeft dat toen gefilmd maar op diezelfde videoband stonden de opnames van een racewedstrijd. Dwars door de beelden van de optocht zag je ook de raceauto’s rijden.”

De route te voet

Het Carlton aan de Markt was in 1960 ook de locatie voor de receptie van carnavalsvereniging De Volders uit Eindhoven. Stadsprins destijds was Ben Lambers. Tegenwoordig met 87 jaar de oudste nog in leven zijnde stadsprins van Lampegat. De intocht van Lambers (prins Hootkoeturius) verliep overigens niet zonder problemen, weet hij zestig jaar later nog te vertellen. ,,Op de Jan van Lieshoutstraat moesten we een noodstop maken en daarna kregen we de prinselijke wagen niet meer aan de praat. Het tweede deel van de route hebben we dus te voet afgelegd.”

Aan zijn tijd als prins carnaval denkt Lambers met plezier terug. Bijvoorbeeld over de ontvangst op het Eindhovense station waar opeens een straaljager midden op het stationsplein stond. ,,Een grap van de luchtmacht die de straaljager de nacht ervoor van de vliegbasis over de weg naar de binnenstad had gereden. Een goedmakertje want een jaar eerder hadden ze de optocht verstoord door laag over de stoet te vliegen.”

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo