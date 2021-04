Een feestje bij Philips Direct Export in 1960, wat werd er gevierd?

EINDHOVEN - Het is 1960 als deze drumband een optreden geeft tijdens een feestavond van Philips Direct Export. Wie was erbij die dag in Hotel Royal in Eindhoven. Anekdotes over Philips Direct Export of Hotel Royal zijn ook welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

En dan de foto van vorige week. Wat hebben het Kurhaus in Scheveningen en het Katholiek Leven in Eindhoven gemeen? Bij beide theaters loopt het tijdens een optreden in 1964 compleet uit de hand. Bij het Kurhaus breekt het publiek de zaal af tijdens een optreden van de Rolling Stones en bij Katholiek Leven zorgt een optreden van Salvatore Adamo voor chaotische toestanden.

Bestorming podium

Cor Maatje (78) is er als toneelmeester bij in 1964 als Adamo zijn optreden geeft. Voor een uitverkocht huis en dat is niet zo vreemd was de Belg is in 1964 na The Beatles de bestverkopende artiest ter wereld. Zijn hit Vous permettez, monsieur? staat elf weken op nummer 1 in de hitlijsten. Net als bij The Stones gaat het al bij het begin van het concert mis. Het publiek bestormt het podium waarna Maatje besluit het brandscherm te laten zakken. Een stalen scherm dat het podium bij brand moet scheiden van de zaal. ,,Adamo zong in eerste instantie gewoon door maar daarna hebben we hem in veiligheid gebracht.”

Op de foto van vorige week gaat het er een stuk rustiger aan toe bij een propaganda-avond van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) in 1955. Volgens lezeres Anny Woudstra (87) werd er van alles georganiseerd in het Katholiek Leven dat gevestigd was aan de Wal in Eindhoven. Woudstra heeft er in de jaren vijftig een baantje. ,,Jassen aannemen, koffie serveren, jassen uitdelen en de afwas. Zo zag de gemiddelde werkavond eruit. En tussendoor wachten in de foyer. De zaal in om de voorstelling te zien was verboden. En aan het eind kregen we 2,50 gulden. Ongeacht hoe lang de avond geduurd had.”

Saaie boel

In 1957 trouwt Woudstra en, zoals in die tijd gebruikelijk, stopt ze met werken. ,,Later ben ik vanaf de opening in 1964 wel weer gaan werken bij de Stadsschouwburg (tegenwoordig het Parktheater) en ook in het woonzorgcentrum waar ik nu woon stond ik voor corona achter de bar. Voor iemand die gek is op gezelligheid is het nu maar een saaie boel.”

Ook lezeres Beppie Intven heeft goede herinneringen aan het Katholiek Leven. ,,Ik ging er als puber kienen met mijn moeder. Georganiseerd door de Etos en met als prijzen een Ladyshave, krentenbrood of peperkoek. Ook Ria Valk heb ik er zien optreden. Nog voor ze haar hit had met Ik heb worstjes op mijn borstjes.”

