Een film als cadeau om de vrijheid van Eindhoven te vieren

VideoDat zo’n belangrijk feest in alle stilte wordt gevierd, dat vond hij maar gek en dus bedacht Peter van Gestel een cadeau, voor alle Eindhovenaren. Een film is het geworden, waarin met muziek en beeld 75 jaar bevrijding in de stad wordt herdacht.

,,Op 5 mei vieren we het bevrijdingsfeest maar straten en pleinen blijven leeg, bevrijdingsfestivals gaan niet door, festiviteiten en voorstellingen zijn afgelast. Dat is moeilijk te accepteren, want cultuur en kunst brengt ons samen, geeft andere inzichten, ontroert", aldus de organisatoren.

Verbonden voelen

En verder: ,,In deze moeilijke periode willen we op 5 mei alle Eindhovenaren een cadeautje aanbieden. Iets om je even verbonden te voelen met elkaar, om even na te denken dat we op dit moment niet veel kunnen, maar wel nog steeds iets heel belangrijks hebben. Onze vrijheid die we vandaag samen vieren”, aldus de organisatoren, naast Van Gestel onder anderen Mons de Goede, artistiek leider van het project dat de titel Alleen samen’ heeft meegekregen.

Het idee was van Peter van Gestel, de film is verder gemaakt door regisseur Daan Ophof, het team van Framefreaks, de muziek wordt gespeeld door Rosemarie Seuntiëns, beiaardier van de Catharinakerk en de jonge dj Adriaan van Heeswijk, die draait in DomusDela.

Wilhelmus als basis

De basis van de clip is het Wilhelmus, dat zowel op de beiaard als op de draaitafel wordt gespeeld, en ook door zes zangers van mannenkoor La Bonne Espérance ten gehore wordt gebracht. De film volgt alle muzikanten en toont intussen ook beelden van eerdere bevrijdingsfeesten in Eindhoven, van 1946 tot in 2014.