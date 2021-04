Een fleurige paastafel voor ‘zwerfvuilruimers’ dankzij het Summa College

EINDHOVEN - Voor vrijwilligers uit de Eindhovense wijk Oude Gracht Oost zijn het fleurige paasdagen. Omdat ze zo hun best doen om de wijk schoon te houden, zette het Summa College ze in de bloemetjes. Voor de leerlingen meteen een mooi momentje om het klantcontact te oefenen.

Het idee om als bedankje bloemen uit te delen komt van Erwin Lucker van het Summa College. Lucker is hier onder meer verantwoordelijk voor Summa Plaza, de centrale plek aan de Sterrenlaan met onder meer een winkel, een kapper en een restaurant. Alles wordt er door de leerlingen gemaakt en aan de man gebracht. Op deze plek was ook een tijdelijke pop-up winkel te vinden waar bloemen zijn verkocht.

Bloemetjesjurk

De narcissen en blauwe en witte druifjes vonden er gretig aftrek. Summa-leerling Monisha, gekleed in bijpassende bloemenjurk, zorgde voor de verkoop. ,,Ik heb inmiddels ruim de helft verkocht", vertelde ze afgelopen week. ,,Ik leer met klanten om te gaan en het is leuk om te doen, lekker in het zonnetje”.

Volgens Lucker snijdt het mes van de actie aan twee kanten. ,,Alles wat wij doen heeft voor de leerlingen een functie. Uiteraard willen we een zo goed mogelijk praktijkonderwijs aanbieden, en zoiets als de verkoop van deze bloemen is voor hen een goed leermoment.” Hij wijst op het leren omgaan met klanten. ,,Dat is iets wat onze leerlingen in de praktijk moeten ervaren, dus het is altijd fijn als mensen langskomen om iets bij hen te kopen.”

Meer contact tussen school en wijk

Er waren al langer plannen om de vrijwilligers die de wijk schoonhouden eens in het zonnetje te zetten. ,,Mooi dat het nu eindelijk is gelukt", vindt Lucker. ,,We hebben zo de paastafels opgefleurd van deze mensen die dit allemaal belangeloos doen. Daarnaast vinden wij als school het ook erg belangrijk om met ons praktijkonderwijs meer contact met onze wijk te hebben.”

Ook voor de vrijwilligers was het een mooie verrassing, weet Marjolijn van Niekerk. Zij is coördinator Opgeruimde buurt/Adopteer een straat in Oude Gracht Oost. Van Niekerk: ,,We hebben een zorgzame buurt en zetten ons met hart en ziel in om de wijk schoon te houden.” Het ‘adopteren’ van een straat gebeurt op meer plekken en kan iedereen doen. Dit kan je eigen straat zijn, of een straat waar je bijvoorbeeld veel komt. ,,Als je zwerfafval gaat opruimen, word je je heel erg bewust van de hoeveelheid troep die overal ligt. Die bewustwording is een belangrijk doel.”