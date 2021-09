Een goede sfeer en veel blije gezichten

EINDHOVEN - Het kan en mag weer. De organisatoren van het FinFonFeest in de Achtse Barrier met een grote tweedehandsmarkt, zijn blij dat de 31ste editie doorgaat.

De markt is groter dan ooit met ruim 150 kramen verspreid over de parkeerplaatsen bij het wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier en in het aangrenzende park. Er hangt een uitgelaten sfeer, wie je ook spreekt. De organisatoren, de marktkraamhouders en de bezoekers, iedereen is blij dat het weer kan en zegt dat de behoefte aan zo’n dagje uit groot is.

Saamhorigheid weer terug

,,Zo krijgen we de saamhorigheid weer terug”, zegt Danny, die samen met zijn familie babyspulletjes op de kop tikt voor zijn zwangere zus.

Het fantastische weer speelt natuurlijk ook een rol; niet te warm, droog en een zonnetje. Wijkbewoonster Marian Koenen staat al jaren op de FinFon-markt. ,,Het is al heel druk geweest. We konden het even niet bijbenen en hebben al veel verkocht.” Ook de Eindhovense Toos van Hooff en haar vriendin zijn tevreden over hun verkoop. Het is de eerste keer dat ze weer op een rommelmarkt staan na alle annuleringen door het coronavirus, en genieten volop.

Veel belangstelling

Martin van de Goor van de organisatie vertelt dat de opbouw goed verlopen is en er goed rekening gehouden is met de anderhalvemetermaatregel. ,,Dit jaar is er veel belangstelling van professionele mensen en worden er ook nieuwe spullen aangeboden.”

Het aanbod van activiteiten in De Mortel is dit jaar nog beperkt door de maatregelen, maar het terras is open met een springkussen voor de kinderen. ,,Het is mooi dat dit kan. Vanmiddag zijn er nog demonstraties van line-dance en basketbalclub Almonte”, zegt beheerder Diny van Ossewaarde.