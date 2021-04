Een goede start is het halve werk, gemeente Eindhoven wil inzetten op preventie bij jeugd

EINDHOVEN - Ieder kind een goede start, het is een van de speerpunten van het nog te ontwikkelen preventief jeugdbeleid van de gemeente Eindhoven. Door de coronacrisis is de noodzaak hiervoor groter dan ooit want steeds meer jongeren voelen zich psychische ongezond.

Een ontwikkeling die overigens al ingezet werd vóór corona, zo blijkt uit een monitor van de GGD Zuidoost-Brabant. In 2015 gaf 15 procent van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar aan zich psychisch ongezond te voelen. In 2019 was dit al 21 procent. De verwachting alom is dat corona heeft gezorgd voor een verdere stijging.

Jongerenwerk

Onder het preventiebeleid vallen zaken zoals jongerenwerk, subsidies voor opvoedondersteuning, campagnes tegen pesten en de promotie van gezond eten en bewegen. Het idee is dat alle kinderen kunnen meedoen in de maatschappij en gezond en veilig opgroeien. De komende maanden moeten de kaders van het nieuwe beleid worden opgesteld. De gemeente gaat hiervoor in gesprek met professionals en de jeugd zelf. Namens de Academische Werkplaats Jeugd zal Ilja Bongers het proces begeleiden.

Bongers gaf dinsdagavond ook een presentatie aan de gemeenteraad waarin ze vast schetste waar winst te behalen is en op welke manier. Preventie bestaat volgens haar uit drie onderdelen. Voorkomen, problemen in goede banen leiden en herhaling voorkomen. Het gaat dan om zaken zoals pesten, drugsgebruik, onveilige thuissituaties en armoede. De aanpak verschilt volgens Bongers per groep. ,,Zo moet er beleid zijn voor jongeren zonder problemen en extra aandacht voor groepen die een verhoogd risico hebben op problemen. Voor jongeren waar al problemen spelen moet op individuele basis aandacht zijn.”

Ambitie

Volgens de Eindhovense wethouder Renate Richters heeft ze al vanaf haar aanstelling als wethouder in 2016 de ambitie om een een preventief jeugdbeleid op poten te zetten. ,,De discussie rond jeugd speelt zich vaak gefragmenteerd af op verschillende terreinen waar we als gemeente actief zijn. Het ontbreekt aan duidelijke kaders. Bijvoorbeeld bij de inzet van jongerenwerk. Waar zet je op in? Is dat talentontwikkeling bij jongeren of juist het beperken van overlast voor de buurt? Denk ook aan subsidies voor opvoedbegeleiding. Waar stuur je dan als gemeente op?”

In mei volgt er nog een discussieavond met de gemeenteraad specifiek over jongerenwerk. In september worden de kaders van het preventiebeleid verder toegelicht en in november moet het klaar zijn. Het wordt dan opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.