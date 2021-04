‘Een gymles in De Splinter is toch het allerleukst’

EINDHOVEN - Het Woenselse speelpark De Splinter, is in ieder geval voor zolang de coronasluiting van kracht blijft, omgedoopt tot sportpark De Splinter. Kinderen van Eindhovense basisscholen kunnen er terecht voor hun gymlessen.

Enthousiast lopen de achtste groepers van basisschool De Ontmoeting het ‘sportpark’ binnen voor hun eerste gymles op een voor vrijwel allemaal bekende plek. De school en thuis zijn op loopafstand en de meeste kinderen kennen het speelpark dan ook al van kleins af aan. Leuk daarom om hier naartoe te gaan, is de algemene mening.

Wisselvallig jaar

Ook het splinternieuwe team van De Splinter is blij dat de gemeente toestemming heeft gegeven sportieve activiteiten voor de basisschooljeugd aan te bieden. Begeleider vrijetijdsbesteding Anisa Slegers van Lumens zegt daarover: ,,Het was een wisselvallig jaar voor De Splinter. Op 14 maart vorig jaar ging de poort hier op slot, per 1 juni mochten we weer open.”

Respectvol

,,Wel hebben we toen het maximale aantal bezoekers vastgesteld op 750 zodat de 1,5 meter regel in acht genomen kon worden. Dat werd uiteindelijk een fijne zomer, ook het zwembad ging weer open en mensen gingen echt respectvol met elkaar om.”

Lockdown gebruikt voor onderhoud

Ook het najaar verliep redelijk normaal voor het speelpark, al werden alle binnenactiviteiten wel geschrapt. Maar toen half december het hele park echt op slot moest, was dat ronduit balen voor het Splinter-team. Segers: ,,We hebben de lockdown gebruikt voor onderhoud: een nieuw dak voor de volière, een nieuwe vloer van gerecycled plastic in het hoofdgebouw en nieuwe speeltoestellen voor de peuterhoek.”

Trappelen om weer te beginnen

,,Maar ondertussen stonden we wel te trappelen en hebben de gemeente daarom gevraagd het park open te stellen voor sportieve activiteiten voor de basisschooljeugd. Daar kregen we groen licht op en kunnen sinds twee weken weer groepen ontvangen.”

Als koeien in de wei

Eindhovense basisscholen kunnen er gratis terecht voor hun ‘gymles’ en organiseren die ook zelf, met een gericht programma of vrij spel voor de leerlingen. De achtste groepers van De Ontmoeting zijn er blij mee als koeien in de wei.

Fijne uitlaatklep

Meteen al bij het kleurentikkertje rennen ze elkaar enthousiast achterna rond en als ze een klein half uurtje later in groepen vrij het park in mogen, zijn ze weg. Rennen, klimmen en klauteren blijkt een fijne uitlaatklep. ,,Veel leuker dan de afgelopen maanden", zegt Karolina. ,,Tijdens de lockdown stuurde de gymjuf ons filmpjes van wat we thuis moesten doen. Weer terug op school gymden we eerst buiten, later in kleine groepjes in de gymles. Heel fijn we nu hier naar toe gaan.”

Lekker groot terrein

Die mening wordt gedeeld door klasgenoot Piet. Hij komt elk voorjaar en zomer graag en veel in De Splinter. ,,Er zijn veel toestellen en het is hier lekker groot. Hoewel we de laatste weken wel weer gym hebben gehad, is een gymles in De Splinter toch het leukst. Dat wil ik elke week wel.”