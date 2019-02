Een indrukwekkende muur van zwarte Weltschmerz tijdens Festival Nightfishing in Klokgebouw

De avond begon goed met Baptiste W. Hamon. Bijgestaan door Eindhovenaar Aidan op pedal steel gitaar bracht hij op het hoofdpodium zijn versie van dit genre, waarin Amerikaanse folk een Franse stem kreeg die herinneringen opriep aan Jacques Brel en Yves Montand. Het kleine podium was ingeruimd voor Brock and the Brockettes, bluegrass uit Terneuzen. Zij traden op als tussendoortje wanneer het hoofdpodium klaargestoomd werd voor de volgende act, en kregen zo stiekemweg met anderhalf uur in totaal de meeste speeltijd. Aangevuld met banjospeler Hans Wolters streefden ze naar een authentiek geluid, onder meer door een centrale microfoon te gebruiken waar ze met zijn allen omheen stonden. Probleem was dat ze binnen de grenzen van de stijl bleven. Enthousiast gespeeld, maar wel wat eenzijdig. Ook Nathan Kalish, overgevlogen uit Nashville, Tennessee, bleef braaf trouw aan het country-geluid.

Twee Belgische bands, die het verst van Americana afstonden, maakten de meeste indruk. The Tubs speelden een ronduit zwartgallige set, met nummers over de angstpsychose van deze tijd, zoals ‘Another Way To Die’. Zelfs als ze de romantische kant opgingen, wisten ze daar nog een navrante draai aan te geven. Zo raadden ze een dame in nood af bij hen aan te kloppen. Ze zetten wel een pedal steel in, maar het geluid was stevig, een zwarte muur van Weltschmerz. The Bone King of Nowhere tenslotte koos het luchtruim met psychedelisch zwevende gitaren, die hoger en hoger rondcirkelden als een koppel adelaars. De Eindhovense ziekte van luidop praten bereikte juist op dat moment helaas ook een hoogtepunt.