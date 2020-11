Een inspectierobot die speurt met scherp oog: een Nieuw-Zeelands bedrijf wil er vanuit Eindhoven de wereldmarkt mee bestormen

Het is een bijzondere, grote stap. Als directeur van een bedrijf in Nieuw-Zeeland je standplaats verruilen voor Eindhoven. ,,Eindhoven maakt het gemakkelijker om het bedrijf te leiden. Vanuit Nieuw-Zeeland is dat bijna onmogelijk, gezien het tijdsverschil van twaalf uur met Europa'', verklaart Neil Fletcher, zelf van Britse afkomst.

Immens grote tanks

Invert Robotics wil vanuit Eindhoven de wereldmarkt bestormen met zijn inspectierobots voor met name de voedingsmiddelen- en chemische industrie. Een robot speurt met een hogeresolutiecamera de wanden van immens grote tanks en silo's af om ze te controleren op benodigd onderhoud. Vastgeklonken met zuignappen beweegt de robot zich als een slak over de oppervlakte.

Quote Eindhoven was de beste optie, gezien de toegang tot nieuwe medewer­kers, de hightech hubs, het ecosysteem van Brainport en de aanwezig­heid van een luchthaven.” Neil Fletcher, Invert Robotics

Het is de enige niet-magnetische inspectierobot in de wereld, dankzij op de universiteit van Christchurch ontwikkelde technologie. Daardoor kan hij worden ingezet in tanks met niet-magnetische materialen als roestvrijstaal, carbon of glas.

De Eindhovense vestiging van Invert Robotics mag zich met 15 medewerkers nu al het Europese hoofdkantoor noemen. In Eindhoven worden de robots geassembleerd en wordt een deel van het researchwerk verricht. ,,Eindhoven was de beste optie'', verklaart Fletcher. Het vestigingsklimaat gaf de doorslag, ten opzichte van andere mogelijkheden in Duitsland en Frankrijk. Fletcher noemt de ‘toegang tot nieuwe medewerkers, de hightech hubs, het ecosysteem van Brainport en de aanwezigheid van een luchthaven'.

Op monitor robot volgen

Het bedrijf verzorgt het merendeel van de inspecties zelf. In de Eindhovense bedrijfshal demonstreert medewerker Thijs hoe de operator van buitenaf op een monitor de robot in de tank kan volgen en desgewenst kan bijsturen. Zo kleuren de zuignappen op het scherm rood als de robot grip verliest. Op een kaart wordt bijgehouden wat de robot tegenkomt aan bijvoorbeeld gescheurde lasnaden en schimmel. Voor reparatiewerkzaamheden wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd.

Zo'n 70 procent van de omzet komt van klanten uit de zuivelindustrie, waarvoor de robot in Nieuw-Zeeland in eerste instantie ook is ontwikkeld. Ook in de chemische industrie heeft Invert Robotics klanten, zoals BASF. Voor vliegtuigen en windmolenparken ziet Fletcher eveneens mogelijkheden.

Meer gebreken zichtbaar

De robot doet ongeveer even lang over het werk als een mens, zo'n acht uur voor bijvoorbeeld een poederdrooginstallatie van 30 meter hoogte en een diameter van 12 meter. Wat veel tijd scheelt is dat geen installatie hoeft te worden gebouwd om een inspecteur in de tank te laten werken. Fletcher wijst verder op de veiligheid en het ontbreken van chemicaliën die bij inspectie door het menselijk oog nodig zijn om onregelmatigheden aan het licht te brengen. Het cameraoog van de robot ziet ultrascherp en maakt volgens het bedrijf daardoor meer gebreken zichtbaar.

In Duitsland en Frankrijk is veel vraag naar de robots. In Nederland is de omzet voor klanten als FrieslandCampina en Heineken nog beperkt. Ook in de Verenigde Staten en Australië heeft Invert Robotics al een vestiging. Spanje en Italië staan op het lijstje voor verdere internationale expansie. Het bedrijf groeide de afgelopen vier jaar naar een omvang van 50 medewerkers. Het bedrijfsplan laat een vervijfvoudiging zien tot 250 medewerkers eind 2024. ,,Of we dat halen weet ik niet, maar het is wel de ambitie. We moeten daarvoor nu het fundament leggen.''