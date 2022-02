Een Jamaicaanse vibe in hartje Eindhoven

Na vijf jaar strijd krijgt Hans eindelijk glasvezel in zijn Eindhoven­se flat, door zijn ziekte kan hij er maar kort van genieten

EINDHOVEN - Vijf jaar heeft het geduurd, maar nu heeft Hans van den Elzen eindelijk snel internet via glasvezel in flatgebouw Marconiplaza. Lang kan hij er niet van genieten, want de Eindhovenaar is ongeneeslijk ziek. Hoogstens een jaar hebben de dokters hem nog gegeven.

11:00