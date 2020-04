Een kabelballon van Succes in Eindhoven. Voor de zakenman in 1954

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

‘De kabelballon was een succes’, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Gemaakt in maart 1954 maar verdere informatie ontbreekt. Waar werden deze ballonnen voor gebruikt en wie weet waar deze foto gemaakt is? Gaat het wellicht om het maandblad Succes? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s

Volledig scherm Reportage bij Van Leest © Frans van Mierlo

Walhalla voor de muziekliefhebber

Hij kan er wel een boek over schrijven want liefst 17 jaar werkte Martin de Kort (69) bij Van Leest aan de Hermanus Boexstraat. Niet de winkel op de foto overigens want die is gemaakt bij de opening van het filiaal in Winkelcentrum Woensel in 1971. De winkels zijn allemaal verdwenen maar in de jaren zeventig was Van Leest volgens De Kort het walhalla voor de muziekliefhebber.

Hij maakte de introductie van de cd-speler mee begin jaren tachtig. ,,Wij waren de eerste in Nederland met een cd-speler in de winkel. Nog voor die voor consumenten op de markt werd gebracht. Pijnlijk was wel dat niet Philips maar Sony de primeur had. Ik werd op een dag gebeld door iemand van Sony of we interesse hadden. Ik snapte ook wel dat Philips daar niet blij mee zou zijn maar toen ik ze belde lieten ze weten dat hun cd-speler nog niet klaar was. Een hoge pief van Philips sprak er schande van dat wij toen met Sony in zee gingen.”

Pietje Plug was hardnekkig

Volgens De Kort werd er veel gestolen bij Van Leest. ,,Ene Pietje Plug was de ergste van allemaal. Toen we hem voor de zoveelste keer betrapt hadden ging hij een half jaar de cel in. Op de dag dat hij vrijkwam stond hij meteen weer in de winkel. Hij kwam zijn excuses aanbieden maar probeerde tegelijkertijd een lp onder zijn jas te stoppen. Moesten we weer de politie bellen.”

Van Leest was de eerste winkel met muziekcabines waar klanten lp’s konden beluisteren. Dat kon ook aan de balie met hoofdtelefoons. Volgens oud-medewerker Rob Hornikx zorgde dat nog wel eens voor hilarische situaties als klanten meezongen met hun plaat. ,,En dan draaiden wij de muziek in de winkel weg zodat die klant tot buiten op straat te horen was.”

Koper uit handen van de Duitsers houden

Van Leest werd overigens al in 1940 opgericht door Anton van Leest. Op de hoek van het Wilhelminaplein met de Heilige Geeststraat. Theo van Overdijk (91) was destijds bevriend met een van de zonen van Anton. ,,Van Leest was destijds nog een winkel in muziekinstrumenten. Een deel ervan lag op een zoldertje en wij slopen geregeld naar boven om te proberen er muziek uit te krijgen. Als Anton dat hoorde werden we meteen naar buiten gejaagd. De instrumenten waren van koper en hij was als de dood dat de Duitsers ze in beslag zouden nemen.”

Volledig scherm Kabelballon in 1954 © Frans van Mierlo

