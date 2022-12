Een kerstvoorstelling met Frits Philips in het publiek, wie deed er mee eind jaren vijftig?

EINDHOVEN - Frits Philips en zijn vrouw Sylvia van Lennep waren aandachtig toeschouwer bij een kerstvoorstelling op een (vermoedelijk Eindhovense) basisschool. Het was in 1957 of 1959 en het ED hoopt dat lezers zich herkennen op de foto.

En dan de foto van vorige week. Aannemers schreven zich in voor een klus en de goedkoopste mocht gaan bouwen. Zo werkte de Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging (ZNAV) in een notendop. Het bedrijf verhuisde in 1962 van Eindhoven naar Heeze en deze foto is waarschijnlijk gemaakt. Bij de opening van het nieuwe pand aan de Jan Deckersstraat 45.

Want een aantal lezers herkennen oud-burgemeester Michael Cox in de persoon die, tweede van rechts, een brief in ontvangst neemt van toenmalig directeur Hovers. Links aan tafel diens zoon en uiterst rechts de directiesecretaresse.

Automatisering

Jacques Bax (85) werkte 38 jaar bij de ZNAV en maakte de verhuizing naar Heeze nog net mee. ..Het pand in Eindhoven was te klein geworden en vandaar de stap naar Heeze.” Bax kwam in dienst bij de administratie. ,,De automatisering was net op gang gekomen dus alle gegevens die in de jaren ervoor waren uitgeschreven, moesten worden ingevoerd met ponskaarten. Een flinke klus.”

De ZNAV was volgens Bax ontstaan uit onvrede over prijsafspraken die aannemers in het verleden maakten. ,,Van mijn vader heb ik begrepen dat de zaken in de jaren dertig vooral in kroegen beklonken werden. Aannemers verdeelden daar de klussen tegen betaling. Om dit de kop in te drukken werd de ZNAV opgericht.”

Tot wel 40 bedrijven

Aannemers schreven voortaan individueel in voor een klus en diegene met het laagste bod, mocht gaan bouwen. Volgens Joep van Gennip (84), die bijna dertig jaar voor het bedrijf werkte, waren ze toch tevreden over de nieuwe werkwijze. ,,Soms schreven zich wel 40 bedrijven in voor een klus. Ook omdat ze altijd een rekenvergoeding kregen als de klus aan iemand anders werd gegund. Zo deden ze nooit werk voor niks.”

Volgens Petra Kemperman, die er 20 jaar werkte, was de ZNAV niet de enige aannemersvereniging in Nederland. ,,Door het hele land had je, meestal per provincie of per stad, aannemersverenigingen. Zoals OVAR (Overijsselse Aannemers Vereniging) en RAV (Rotterdamse Aannemersvereniging).” Ergens rond 2000 kwam hier volgens Kemperman een eind aan. ,,Onder druk van de Europese Commissie, omdat zij vonden dat de werkwijze in strijd was met Europese regelgeving.”

