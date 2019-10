‘Een kierstandhouder, die heb ik nog niet’; bijeenkomst Eindhoven ouderen en veiligheid slaat aan

Eindho­venaar Willy Oppers (80) overleden

17:55 EINDHOVEN - Eindhovenaar Willy Oppers is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie gisteren bekend gemaakt. Oppers verwierf faam als amateurwielrenner en had daarnaast in Eindhoven jarenlang zijn eigen dierenspeciaalzaak.