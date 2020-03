Een kijkje in het leven van topsporter Thomas Dekker: ‘Ik was 22 jaar, verdiende héél veel geld, ik wilde winnen.’

‘Denk je dat je mij had kunnen tegenhouden?’ vraagt Thomas Dekker aan zijn mental coach Joost Leenders. Die had het publiek in het Parktheater net verteld over het wie-wat principe van de persoon enerzijds en de topsporter anderzijds. En over de keuze om wel of geen doping te gebruiken. ,,Ik was 22 jaar, verdiende héél veel geld, wilde winnen en zag om me heen dat het gebeurde.”