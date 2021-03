Een koekje uit een goed hart

Rudi van der Schoot is bakker bij de bakkerij van ’t Wasven. Of zoals Van der Schoot het zelf verwoord: ,,Ik probeer het bakken in goede banen te leiden.” De hartenkoekjes waren zijn idee. Van der Schoot: ,,Ik ben altijd op zoek naar nieuwe ideeën om onze deelnemers een zinvolle dagbesteding te bieden. Zeker in deze tijd is dat best een uitdaging. Onze deelnemers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die samenwerken met onze vakmensen. Inmiddels hebben we 100 zakjes koekjes verkocht en we hopen op natuurlijk veel meer. Op al onze producten zit een sticker met de tekst ‘Met zorg bereid’. En dat klopt precies, we bakken met aandacht en zorg, 100% biologisch. We zijn trots op onze mensen en om wat we hier met z'n allen doen.”