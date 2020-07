Een laatste groet aan Arnol Kox: ‘Die positieve vibe, dat luisterend oor, ik heb echt steun aan hem gehad’

Het is in de aula of Arnol Kox je persoonlijk verwelkomt. Bij binnenkomst, aan een tafeltje met witte bloemen, hangt een pamflet met de tekst 'Fijn dat u er bent’ vergezeld van een foto van een stralende Arnol gezeten in zijn rolstoel met zijn duim omhoog. Omgeven door wenskaarten van stadsgenoten en zijn eigen gelovige teksten ligt Arnol met een glimlach op zijn gezicht, de bijbel op zijn borst en de sleutels van de hemelpoort in zijn handen. Een sleutel voor de voordeur en een voor de achterdeur, gekregen van zijn vrouw Gerrie Diederen die aan zijn zijde staat. Ze neemt de tijd om met mensen te praten die hun ervaring met Arnol delen.