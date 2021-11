Een lach en een traan in De Wensfabriek van Glow: een huwelijksaanzoek, een kaarsje voor moeder, of vragen om een paard

EINDHOVEN - Even een rustpuntje in de hectiek van Glow? Dat kan in De Wensfabriek in de Paterskerk. Daar kun je een wens doorgeven of een kaarsje aansteken, om even stil te staan bij jezelf of bij een dierbare. Maar ook weer niet te lang, want het is toch een beetje dringen.