Een leven lang verslingerd aan de Puch: ‘Ach, wat een heerlijke tijd was dat toch’

Wat was én wat blijft: verhalen vol hoop en verdriet, weemoed en mooie herinnerin­gen

24 december Wat was het een onwerkelijk jaar. Een jaar waarin we vaker dan ooit terugdachten aan de tijd ervoor. Een jaar waarin we vaker dan ooit terugverlangden naar alles vóór corona. Het was precies dat gevoel van nostalgie waarmee ED-verslaggever Daphne Broers het thema voor de kerstbijlage van 2020 bedacht. Wat was. De verhalen verschijnen komende dagen ook op deze website.