Éen loket corporaties Eindhoven voor middeldure huurwoningen

EINDHOVEN - De woningcorporaties Trudo en Wooninc. starten in oktober ‘één loket’ voor Eindhovense middeninkomens die een huurwoning in de middeldure huurcategorie zoeken. Op termijn hopen de twee in totaal zo'n 2500 woningen te kunnen verhuren voor prijzen tot maximaal 1000 euro.

Het wordt een digitaal én fysiek loket waar Eindhovenaren met een inkomen tot maximaal bijna 55.000 euro terecht kunnen voor de middeldure huurwoningen. Het gaat niet alleen om de grotere, duurdere huurwoningen die vooral Wooninc. nog in bezit heeft, maar ook over ongeveer 1000 nieuwbouwwoningen die de twee corporaties gaan bouwen de komende jaren. Daarbij richten ze zich met name op huurprijzen van 730 tot 850 of maximaal 1000 euro. Trudo en Wooninc. werken daarbij nauw samen met de andere twee corporaties, 'Thuis en Woonbedrijf, en de gemeente Eindhoven.

Astronomische bedragen

Wethouder Yasin Torunoglu was op de achtergrond de drijvende kracht achter de uitbreiding van taken. ,,Gezien de krapte op de woningmarkt en het tekort aan huur- en koopwoningen voor de middeninkomens hebben wij daar bij het maken van de prestatieafspraken op aangedrongen", aldus de bestuurder. ,,Omdat een politieagent, een verpleegkundige of een technicus die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, te weinig inkomen heeft voor een vrijesectorhuurwoning waar astronomische bedragen als 1200 euro voor worden gevraagd. En dat gat werd alleen maar groter”, aldus Torunoglu.

Volledig scherm Wethouder Yasin Torunoglu Eindhoven © Kees Martens/DCI Media

Sinds het ingaan van de Woningwet in 2015 mochten corporaties eigenlijk geen duurdere huurwoningen meer bouwen en beheren; ze moeten zich toeleggen op de sociale huur tot 730 euro. Omdat de middeldure huurcategorie voor commerciële bouwers te weinig rendement oplevert, daalde het aantal beschikbare woningen, zegt de wethouder. Of de woningen werden steeds kleiner of de huurprijzen gingen schrikbarend omhoog.

De corporaties en de wethouder verwachten dat de minister de regels verder gaat versoepelen om het tekort aan te pakken. Wooninc. (vanwege de duurdere seniorenwoningen in complexen mét voorzieningen) en Trudo (om ook in deze 'ontbrekende trede op de huisvestingsladder’ te kunnen voorzien) hebben in 2015 al een speciale dochteronderneming daarvoor opgericht: Stayinc. en Trudo Holding. Dat deden slechts tien corporaties in Nederland. De twee andere Eindhovense corporaties, Woonbedrijf en ‘Thuis, richten zich bijvoorbeeld weer meer op studentenwoningen en flexwonen.

Volledig scherm Illustratie van het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven met de door corporatie Trudo geplande woningbouw op het dak. © Trudo

Directeur Theo van Kroonenburg van Trudo benadrukt dat de bouw van de huurwoningen financieel los staat van de sociale huursector. Trudo Holding en Stayinc. zullen daarvoor zelf geld moeten lenen. ,, Als is het wel zo dat Wooninc. verantwoordelijk blijft, mocht het mis gaan. Maar de controle op wat wij met ons geld doen, is heel streng; strenger dan bij de bank", aldus bestuurder/directeur Angela Pijnenburg van Wooninc.

Trudo maakte onlangs al bekend 459 middeldure huurwoningen te gaan bouwen op het Veemgebouw en rond het Ketelhuisplein op Strijp-S. Maar Van Kroonenburg voegt er nu aan toe dat een deel van die woningen wellicht meteen verkocht wordt. ,,We willen kijken hoe we maximaal kunnen bouwen.” Via een aangepaste Slimmer Kopen-regeling. Die is de laatste jaren gebruikt om 3600 sociale huurwoningen met korting te verkopen. Dat kan straks ook voor woningen tot zo'n 300.000 euro; die kosten dan omstreeks de 250.000 euro. ,,80 procent werd gekocht door onze doelgroep, de lagere inkomen. En dus blijven die woningen onderdeel van de sociale voorraad. De eigenaar moet ze altijd aan ons aanbieden bij vertrek en wij kopen ze altijd terug. De verkoop levert ons de mogelijkheid om weer meer in nieuwbouw te investeren.” Soms zal dat ook in combinatie met sociale woningbouw of seniorenhuisvesting van Wooninc. zijn, zoals op de locatie van de Trudokerk.

Volledig scherm Ventoseflat in Eindhoven © FotoMeulenhof

Wooninc. maakte vorig jaar bekend 138 miljoen euro geleend te hebben voor het opkopen en de bouw van middeldure huurwoningen; zo kon de voorraad uitgebreid worden van 680 naar 1200. Zo kocht Stayinc. onder meer van ‘Thuis, in Son en Breugel en Waalre, en van de gemeente, de Ventoseflat. De afspraak is dat alle partijen, ook de gemeente, eerst hun te verkopen woningen in deze sector aanbieden aan Wooninc. en Trudo. ,,Om te voorkomen dat een belegger ze op korte termijn voor 1600 euro te huur aanbiedt. Want daar zou ik ziek van zijn”, aldus Pijnenburg. Bouwplannen heeft Wooninc. onder meer aan de Montgomerylaan, winkelcentrum Ardèchelaan en de Vestdijk (Schellensfabriek).

Volledig scherm Phia van Veenendaal Staete aan de Vestdijk in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Maandag stelde de SP in de Eindhovense raad vragen over de overheveling van woningen uit de sociale voorraad naar de middeldure huur. Bij de overgang van 400 woningen van Wooninc. in de Phia van Veenendaal Staete aan de Vestdijk zouden huurders vervolgens met fikse huurstijgingen geconfronteerd worden. Maar volgens Pijnenburg wordt de normale huurverhoging gehanteerd voor zittende huurders; wel zit er geen bovengrens van 730 euro meer aan. De huren worden pas echt opgetrokken als er nieuwe huurders komen. ,,Maar vaak wordt dan ook de afwerking van het appartement aangepast; zo komt er bijvoorbeeld een betere keuken in”, aldus de Wooninc.-bestuurders.

Volledig scherm Phia van Veenendaal Staete aan de Vestdijk in Eindhoven. © Michel Theeuwen