Een maand niet blowen als goed voornemen voor januari: ‘Weer helder van geest worden’

video Op de weekmarkt snappen ze het niet meer: ‘Sigaretten essentieel en mondkapjes niet?’

20 december EINDHOVEN - Het is zowat het enige uitje dat nog wel mag en dus was het zaterdag al vroeg druk op de Woenselse Markt in Eindhoven. Plek zat gelukkig, want veertig procent van de kooplui bleef thuis. ‘Niet essentieel’, zo luidde vorige week maandag het verdict. ‘Sigaretten verkopen mag wel maar mondkapjes niet, het is belachelijk.’