Een magische muziekbox van schemerlamp en broodrooster tussen de kerststalletjes in de Woenselse Sint-Petruskerk

EINDHOVEN - Kerststalletjes van over de hele wereld zijn deze maand te bekijken in de Sint-Petruskerk in Woensel bij de kerststallententoonstelling. Maar het was de zelfgebouwde magische muziekbox van een van de parochianen die zaterdagmiddag de show stal.

Voor het derde jaar op rij organiseren de Vrienden van Petrus, de activiteitencommissie van de Sint-Petruskerk, in de maand december een kerststallententoonstelling. Voor Danielle Meijer uit IJmuiden is het de eerste keer dat ze de expo in de kerk aan de Kloosterdreef bezoekt. Ze is voor een vriendinnenweekend op bezoek bij de Eindhovense Wilma Caiffa, die als vrijwilliger actief is binnen de kerk. Hoewel Meijer zelf niet gelovig is – ,,Wel gedoopt maar onderweg ergens kwijt geraakt”- is een kerkbezoek een vast ritueel van hun bezoekjes. Ze bekijkt de vele kersttaferelen in de vitrine. ,,Het is bijzonder om te zien uit hoeveel verschillende landen er hier kerststalletjes en kerstgroepen staan”

Quote We hebben weer een compleet andere selectie en we hebben in die drie jaar nog lang niet alles gehad

In totaal zijn het ruim dertig stuks, afkomstig uit bijna evenveel landen. Het is een klein gedeelte van de collectie van het Waalres museum, die ze tijdelijk in bruikleen hebben. ,,Voor het derde jaar op rij hebben we weer een compleet andere selectie en we hebben nog lang niet alles gehad”, vertelt vrijwilliger Huub van Houtert. Om een keuze te maken, krijgen ze van het museum vooraf een map waar de complete verzameling met foto’s instaat. De banden met het Waalres museum gaan terug tot de tijd dat pastoor Johan Goris diezelfde functie vervulde in het buurdorp Aalst.

Schilderijen speciaal gemaakt

Nieuw dit jaar zijn de vele afbeeldingen die door de hele kerk hangen. Zo’n tien schilderijen zijn zelfs speciaal voor de tentoonstelling gemaakt door de leerlingen van de Zaterdagacademie, geleid door de Eindhovense kunstenaar Jacques van Erven. Daarbij hadden ze de vrije hand, de enige eis was dat de schildering een link had met het kerstverhaal. ,,Er zitten echt prachtige exemplaren tussen”, zegt van Houtert. Dat ze ook bij de bezoekers in de smaak vallen, blijkt als meerdere mensen informeren naar de prijs van de doeken.

Wandplaten uit klaslokalen

Verderop hangen er een aantal wandplaten. Grote, rijk geïllustreerde afbeeldingen die vaak in klaslokalen hingen om de leerlingen het kerstverhaal te leren. ,,Ook ik herinner me deze afbeeldingen nog van school”, aldus Van Houtert.

Maar de grootste blikvanger is een zelfgebouwde muziekmachine. Die maakte een van de parochianen van onder meer een oud broodrooster en een schemerlamp, die is volgehangen met orgelpijpen. De magische muziekmachine, zo is de kruising tussen een jukebox en kerkorgel gedoopt. Wie een muntje van 50 cent inwerpt, kan kiezen uit maar liefst 32 voorgeprogrammeerde kerstliedjes.

Op de achtergrond is ondertussen het echte kerkorgel te horen. En iedere zaterdagmiddag is er ook live-muziek van verschillende muzikanten te beluisteren. De kerststallententoonstelling is nog te bezoeken op zaterdagmiddag 18 en 25 december en op zondag 2 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur, in de Sint-Petruskerk aan de Kloosterdreef 31.