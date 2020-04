Eén miljoen in noodfonds Brainport voor regionale startups

EINDHOVEN - Ook voor kleine, beginnende bedrijfjes in Brainport Eindhoven is er nu een noodfonds. Noodlijdende start-ups kunnen daaruit nu geld lenen.

Brainport komt startende bedrijfjes die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen tegemoet met een noodfonds met daarin 1 miljoen euro. Startups kunnen uit dat fonds tijdelijk geld lenen. Het geld in dat fonds is bij elkaar gebracht door onder meer Philips, ASML, de TU/e, de Rabobank, de gemeente Eindhoven, Brainport Development, Stimulus en het provinciebestuur.

Dat is donderdagmiddag bekend gemaakt. Het fonds heeft de naam Bright Move meegekregen en is bedoeld voor beginnende technologiebedrijfjes die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het gaat om start-ups die nog nauwelijks omzet boeken maar hun inkomsten hebben zien wegvallen. Vooral omdat hun financiers investeringen hebben terug getrokken omdat zij door de crisis zelf in de problemen zijn gekomen.

Acute crisis

Het gaat naar schatting van de gemeente Eindhoven en Brainport om zo'n 150 beginnende bedrijven in de regio Brainport. Kort na het uitbreken van de corona-crisis trokken Brainport-directeur Paul van Nunen en vervolgens ook de Eindhovense wethouder van economie Stijn Steenbakkers (CDA) al over de acute crisis bij die bedrijven aan de bel.

Bedrijven met nog maar weinig omzet vallen buiten alle door het kabinet afgekondigde noodmaatregelen om de economie te ondersteunen. ,,Maar we hebben het hier wel over de humuslaag van de Brainport-economie", aldus Steenbakkers. ,,Bij deze bedrijven worden de technologieën voor de economie van morgen ontwikkeld. Die moeten we koesteren en dus ook ondersteunen nu ze het moeilijk hebben.”

Steenbakkers heeft zich de afgelopen twee weken daarom behoorlijk ingespannen om een regionaal noodfonds van de grond te tillen waarmee die bedrijven tijdelijk kunnen worden geholpen. Als ze een aantal voorwaarden voldoen, kunnen ze een lening van tussen de 15.000 en 35.000 euro uit het fonds krijgen.

Over de streep

Een garantiestelling van 100.000 euro door het gemeentebestuur bleek bij het tot stand komen van Bright Move genoeg om een aantal gerenommeerde partners over de streep te trekken. ,,Ik ben erg blij dat dit gelukt is op de manier die zo kenmerkend is voor Brainport, door een snelle, slagvaardige en goede samenwerking”, aldus Steen bakkers.