Een mini-Parade door Eindhoven, als pleister op de wonde

Dat maakten directeurs Nicole van Vessum van het festival en Giel Pastoor van het Parktheater bekend vlak naast de theaterlocatie. Want op dat grasveld naast het Parktheater had maandag de 'echte' Parade moeten openen. Daar had een keur aan vrolijke tenten en kraampjes moeten staan, waar tien dagen lang elke middag en avond talloze optredens te beleven waren voor jong en oud.

Kortom: de Parade zoals de vier grote steden in Nederland die al jaren kennen: een groot theater- en muziekfeest. En eindelijk zou het festival naar Eindhoven komen. Maar corona gooide roet in het eten.

Puffende tractor

Als een soort pleister op de wonde toerde gistermiddag wel een theater/muziek-karavaantje door Eindhoven. Aangetrokken door een puffende tractor ging het vanaf het Parktheater via het centrum en langs Strijp-S en weer terug naar het Parktheater. Daar werd geklonken op het minifestival dat in september komt en ook alvast op 2021, want dan komt de Parade zeker ook naar Eindhoven - ijs en weder dienende - met ook theatermakers uit de stad. In elk geval zal Afslag Eindhoven worden opgenomen in de programmering en ook The Ruggeds zullen erbij zijn.