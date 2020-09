Een mini-vakantie op de Heikant in Waalre, wie was erbij in 1960?

Het eerste lustrum van kampeer- en recreatiecentrum De Heikant in Waalre. Het is 1960 als deze foto in de krant staat. Wie ziet zichzelf terug op de foto of heeft nog leuke anekdotes over een ander verblijf op de Heikant. We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto's.

Volledig scherm De opening van het honkbalveld van PSV in Eindhoven © Frans van Mierlo

Het was in de regio een kleine sport dus honkbalwedstrijden werden in de jaren vijftig veelal gespeeld op provisorisch tot honkbalveld omgetoverde weilanden. Nico Buys (81) uit Helmond kan zich het nog goed herinneren. ,,Dan werd er een kar gravel gestort en konden we er onze wedstrijdjes spelen.”

Elders in het land was het al niet veel beter en dat PSV in april 1959 het eerste permanente honkbalveld van Nederland kreeg, was dan ook groot nieuws. De opening van het veld bij Animali in Stratum werd opgeluisterd met een interland tegen België. Een zorgvuldig uitgekozen tegenstander want van de 16 eerdere ontmoetingen sinds het einde van de oorlog had Nederland er 15 gewonnen. Ook dit keer kregen de Belgen met 5-1 op de broek. De krant rept de volgende dag vooral over de gure wind die het verblijf op de tribune bijzonder onaangenaam maakte.

Van de mat gespeeld

Buys honkbalde destijds bij Mulo in Helmond en was met zijn team ook uitgenodigd voor de opening. ,,We mochten een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen PSV dat op een veel hoger niveau honkbalde. Dat hebben we geweten want we hadden geen schijn van kans. In mijn herinnering werd het 20-1. Het enige punt dat wij haalde werd gemaakt door een van onze zwaargewichten. Letterlijk want hij kreeg de bal van de pitcher tegen zijn buik en kreeg een vrije loop toegekend. Die heeft hij jammerend voltooid. Bij de prijsuitreiking kregen wij toch de eerste prijs, een verzilverde honkbalschoen.”

Een glansrijke carrière in het honkbal zat er voor Buys niet in maar het is volgens de Helmonder de mooiste sport ter wereld. ,,Je moet er echt bij nadenken en het is heel technisch. Echt moe word je er trouwens niet van want veel meer dan twee rondjes om het veld loop je niet. Later ben ik maar gaan tennissen om toch wat meer beweging te krijgen.”

Met de spelregels kwam het goed

Thea van Staveren (80) was een jaar of 19 toen ze met haar toenmalige vriendje naar de openingswedstrijd tegen België ging. ,,Zijn vader Rinus Louwerse speelde bij PSV. Ik was nog nooit eerder bij een wedstrijd geweest dus van de spelregels wist ik helemaal niets. Later is dat overigens nog goed gekomen want de man waarmee ik trouwde ging ook honkballen. Dat zat ik iedere week in de dugout en is het wel leuk als je een beetje mee kunt praten.”

Volledig scherm Eerste lustrum van de Heikant in Waalre © Frans van Mierlo

