Een mistroostige carnavalszondag in Eindhoven: ‘misschien kunnen we het in de zomer over doen’

Uitzonder­lijk: Eindhoven­se oppositie­le­den klagen bij commissa­ris van de Koning over burgemees­ter Jorritsma

12 februari EINDHOVEN - Oppositieleden in de Eindhovense gemeenteraad hebben afzonderlijk van elkaar bij commissaris van de Koning Ina Adema geklaagd over burgemeester John Jorritsma. LPF-fractievoorzitter Rudy Reker diende deze week een officiële melding in vanwege twijfels over de integriteit van de burgemeester. Mary-Ann Schreurs heeft eind januari al een gesprek gehad met Adema over de rol van Jorritsma in de Eindhovense politiek.