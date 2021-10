Een nieuw queer initiatief voor Eindhoven: ‘Het is belangrijk om te horen wat er leeft’

EINDHOVEN - Verschillende Eindhovense lhbti+-organisaties gaan de krachten bundelen om nieuwe initiatieven op te zetten. Rik Verhalle is een van de initiatiefnemers. ,,Door die verbinding te zoeken met elkaar hoop ik dat we als community meer kunnen bereiken.”

De eerste sessie in de zoektocht naar die verbinding vond plaats op internationale Coming Out Day. Volgens Verhalle was dat een goed moment om voor het eerst de koppen bij elkaar te steken, op zoek naar een nieuw queer initiatief. Wat het precies wordt, weet hij nog niet. ,,We beginnen met inventariseren, dus hebben we mensen van verschillende organisaties uitgenodigd die zich inzetten voor lhbti+-belangen. Voor nu is het vooral belangrijk om te horen wat er leeft binnen de community.”

Een van de aanwezigen is Peter Jacobs. Hij is voorzitter van Mannenakkoord, een Eindhovens koor bestaande uit homo- en biseksuele leden. ,,Ik was vroeger heel actief binnen de homoscene, dus ik dacht dat ik alles wel kende. Er blijken veel meer organisaties te zijn waarvan ik het bestaan niet afwist.” Hij vindt het daarom ook fijn dat iedereen bij elkaar komt. ,,Zo leren we elkaar eindelijk kennen.”

Niet lullen maar poetsen

Belangenorganisatie COC Eindhoven ziet de waarde van een overkoepelend initiatief. ,,Alles wat bijdraagt aan de zichtbaarheid van onze gemeenschap kunnen we alleen maar toejuichen. We merken dat er veel behoefte is aan mogelijkheden om gelijkgestemden te ontmoeten”, aldus voorzitter Bianca van Kaathoven. Daar herkent Jacobs zich in. ,,Er is veel homohoreca verdwenen en als oudere homo mis ik in Eindhoven een plek om te dansen.”

Volgens Verhalle is het belangrijk dat er geen voorgekauwd idee vanuit een overheersende organisatie op tafel komt. ,,Het moet bottom-up vanuit de gemeenschap zelf komen. Dat vind ik ook bij Eindhoven passen; een ‘niet-lullen-maar-poetsen’ mentaliteit.”

Dat ziet wethouder Rik Thijs ook. ,,We moeten namens de gemeente geen dingen opleggen. Er is meer energie wanneer de stad zelf met ideeën komt. Ik ben er ook van overtuigd dat zulke initiatieven veel langer houdbaar zijn.” Hij vindt het goed om te zien dat het queer thema zichtbaar wordt. ,,Eindhoven is een stad waar je kunt zijn wie je bent ongeacht met wie je hand in hand loopt.”

Eindhoven Pride

Verhalle merkt dat er vanuit de samenleving meer ruimte komt voor lhbti+-initiatieven. Over grote projecten als een Eindhoven Pride durft hij nog niets te zeggen. ,,Als dat is waar de community behoefte aan heeft, kunnen we er over nadenken.”