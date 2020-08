Een nieuw schooljaar als brugklasser: ‘Je hele leven wordt overhoop gehaald’

De meeste boeken en werkschriften zitten nog netjes verpakt in plastic. De kaften maakten blijkbaar nog niet nieuwsgierig genoeg om er al in te gaan bladeren. Het was tenslotte nog vakantie, tot vandaag. In heel de regio beginnen de scholen weer.

Paula Santos Rodrigues verruilt haar oude basisschool Beppino Sarto voor het voortgezet onderwijs. Het zal heel anders zijn dan de basisschool, verwacht ze. Het op en neer lopen tussen lokalen, voor elk vak een andere leerkracht. In nieuwe vakken als Frans (‘Mooie taal’) en biologie (‘Over dieren, daar hadden we het op de basisschool niet veel over’) heeft ze zin. De Eindhovense scholier vindt het best spannend. „Je kent bijna niemand in de klas en je hele leven wordt overhoop gehaald. Daar hoort wat nerveusheid bij.”

Toen ze in groep 7 nog een vmbo-t-advies had, was SintLucas haar eerste keus. Ze wil 'cartoon artist’ worden, iets wat vermoedelijk striptekenaar genoemd werd voordat de verengelsing toesloeg. „Dus ik wilde een creatieve school.” Maar in groep 8 kreeg Paula een havo-advies. „Als ik dat niveau aankan, wil ik dat proberen.”

Familieavonden met Netflix

Dat dit de zomer was die voor Paula de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs markeerde, is niet wat ze zich ervan gaat herinneren. De gezellige familieavonden met Netflix wel. Met drie broers en één zus verliep de keuze voor een film of serie zelden zonder discussie. „En de zomer was anders omdat we niet op vakantie zijn gegaan vanwege corona. Andere jaren gaan we naar Portugal, op familiebezoek. Nu gingen we wel eens wat rondrijden in de stad. Of we waren met ventilators bezig, want het was wel warm.”

Het gezin is net verhuisd van Stratum naar Gestel. Een groter huis, dus een eigen plek: wel zo fijn als je ineens huiswerk hebt. Maar het is ineens wel veel verder fietsen naar het Augustinianum, de school die Paula juist gekozen had omdat het zo dichtbij was. „Maar het lijkt me ook een leuke school. En je moet er iets voor over hebben.”