Een onheilspellende boodschap, de wijkagent staat met lood in de schoenen aan de voordeur

EINDHOVEN - Een dienst van een agent kan er een van uitersten zijn. Het ene moment sta je te bemiddelen in een onbenullig conflict, het volgende moment sta je met lood in de schoenen aan de deur bij ouders om een onheilspellend bericht te brengen.

Zo'n dienst had wijkagent Jens, bekend van programma Bureau 040 waarin Ewout Genemans meeloopt met de Eindhovense politie, vrijdagnacht. Hij kreeg samen met een collega de opdracht om de ouders van een 19-jarige jongen op de hoogte te stellen van het ernstige ongeluk dat hij in Eindhoven had gehad. De fietser was geschept door een beschonken bestuurder en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De wijkagent schreef het van zich af op Instagram.

Quote Met één druk op de deurbel gaat het leven van die ander veranderen Wijkagent Jens

,,Enkele minuten later sta je met lood in de schoenen aan de voordeur. Niet voor mijzelf maar voor de ander, met één druk op de deurbel gaat het leven van die ander veranderen. De start van een achtbaanrit vol emoties; verdriet, angst, ongeloof en soms ook woede. De boodschap is kort en duidelijk, er niet omheen draaien. Bijna letterlijk ‘met de deur in huis vallen’. Meestal zijn er ook maar weinig woorden nodig, je kunt het slechte nieuws en de ernst van de zaak vaak al aflezen aan onze gezichten.”

De jongeman was zeer ernstig gewond, waardoor de ouders zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moesten komen. De wijkagent liet kort het onheilspellende nieuws indalen, maar ging daarna over tot actie. ,,Men wil dat u snel naar het ziekenhuis komt en wij gaan u brengen. Sleutels en telefoon mee, de rest is niet belangrijk.”

Door de stress blijven slechts flarden hangen

Met hoge snelheid en loeiende sirene rijden ze naar het ziekenhuis. ,,Onderweg proberen we beknopt te vertellen wat er is gebeurd. De ervaring leert dat door de stress slechts flarden blijven hangen. Als u vragen heeft dan mag u die gewoon stellen, gekke vragen bestaan niet. Meestal blijft het stil, enkel de loeiende sirene en het gesuis van de wind langs het dienstvoertuig is te horen.”

Eenmaal in het ziekenhuis passeren de agenten met de ouders de rij wachtenden brutaal. ,,Maar men kan het aan de gezichten aflezen en er komt geen commentaar.”

En dan scheiden onze wegen

De agenten dragen de ouders over aan het zorgpersoneel. ,,We schrijven onze namen op een briefje. U gaat door ons gebeld worden, maar hebben jullie daarvoor al vragen dan bellen jullie ons. We wensen ze sterkte en gek genoeg scheiden hier onze wegen en gaan we verder met onze dienst: conflictmeldingen tussen buren, huisgenoten of cafébezoekers.”

Een groot contrast. Volgens de wijkagent gaat het vaak om onbenulligheden. ,,Een heg die te kort is gesnoeid, een glas dat is omgestoten of een vaatwasser die niet is ingeruimd. En daar moeten wij dan serieus op reageren. Maar soms lukt dat niet. In alle gevallen vraag ik mij in stilte af: waar kun je je in hemelsnaam druk om maken?!”

Volledig scherm Wijkagent Jens. © Kees Martens/DCI Media