Een onopvallend eerbetoon halverwege het Stratumseind

Tot je wat beter kijkt en afdrukken van schoenen ziet. Uit die grijze steen gehouwen. Minimale afdrukken zijn het, gehakt door Jo Gijsen, de drie jaar geleden overleden Eindhovense beeldhouwer. Op 1 februari 1992 is de steen pal voor de ingang van het pand op nummer 32 gelegd. Door Gijsen en een clubje bevriende kunstenaars. Gerard van Lankveld hield een soort van ceremonie en dat alles in aanwezigheid van de man voor wie de steen bedoeld was: Salco Tromp Meesters. Die naar verluid zeer ingenomen was met zijn afscheidscadeau en - na het plaatsen van de steen – voorstelde er maar een borrel op te drinken. Waar het clubje het helemaal mee eens was. En dus zette het gezelschap zich richting café De Buut.