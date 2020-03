Een op tien kinderen in Brabant niet naar school

Catharina Ziekenhuis in beroep tegen schadever­goe­ding aan kindje voor verwonding tijdens spoedkei­zer­sne­de

17:05 EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis gaat in beroep tegen de veroordeling tot schadevergoeding aan een Eindhovens jongetje dat bij zijn geboorte een snee opliep in zijn wang. Volgens het ziekenhuis in Eindhoven gaat het niet om een verwijtbare fout maar om een complicatie die niet te vermijden is geweest. Bij een complicatie is het ziekenhuis niet aansprakelijk en bij een verwijtbare fout wel.