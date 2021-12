Een opknapbeurt voor het Biarritzplein: ja of nee?

Heel de wijk mag meedenken

De voetgan­gers moet oppassen voor de in- en uitparke­ren­de auto’s, maar de winkeliers willen de parkeer­plaat­sen behouden. Het is een patstel­ling

Bewoners van de wijk kunnen via een enquête in het wijkblad of op achtse-barrier.nl aangeven wat zij hun ideale oplossing vinden. ,,Het is een rommelig plein. Smalle straten, verkeer van alle kanten. De voetgangers moet oppassen voor de in- en uitparkerende auto’s, maar de winkeliers willen de parkeerplaatsen behouden. Het is een patstelling”, zegt Frans Verhees, voorzitter van het leefbaarheidsteam.