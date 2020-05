Een paar dagen open en toen kwam corona. Startende ondernemer krijgt weer een beetje perspectief

Nog voor haar restaurant open ging, moest het alweer dicht. De Eindhovense Dagmar Mous (31) had in april haar vestiging van Rodeo willen openen in Arnhem. Dat wordt nu dus 1 juni. Niet met maximaal 125 gasten maar maximaal dertig, inclusief personeel. ,,Maar het is een begin dus we blijven positief.” Het was na lang wikken en wegen toen Mous in december vorig jaar de stap durfde te zetten. Na 15 jaar bij Rodeo in Eindhoven, was het tijd voor een eigen restaurant. ,,Al mijn spaargeld zit erin en er zijn allerlei investeerders die me hebben geholpen. Ik was er helemaal klaar voor en toen kwam corona.”