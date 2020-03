Een parelketting design en technologie door de stad Eindhoven

Politieman in coronatijd: surveille­ren in de verlaten straten van Eindhoven

25 maart EINDHOVEN - Na een paar gezapige uurtjes op deze woensdagochtend in de dienstauto gaan ineens de zwaailichten en sirene aan en schiet de wagen van politieman Stijn van Dijk (28) het Eindhovense centrum uit. Collega Steef Seijkens (25) houdt het verkeer om hen heen in de gaten terwijl ze op een overvalmelding in Woensel af rijden. Een apotheek zou doelwit zijn. Al snel meldt de centralist ‘loos alarm’. Op de Boschdijk keert de auto van basisteam Eindhoven Zuid, terug naar het eigen territorium. ,,Een overval op een apotheek is nu toch een andere melding dan weken geleden”, zegt Seijkens.