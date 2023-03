Een portie vrolijkheid: dit zijn geluksplekken in Eindhoven

indebuurt.nlVan een boomgaard bij de Philips Fruittuin tot het voormalige Philipsterrein Strijp-S: in Eindhoven is van alles te ontdekken. Wist je dat onze stad zelfs heuse geluksplekken heeft? Die zijn in het leven geroepen voor Dutch Happiness Week, een geluksweek van 18 tot en met 26 maart 2023. Hier kun je terecht voor een dosis vrolijkheid.

Genneper Hoeve

Een stuk platteland midden in de stad, dat vind je bij de Genneper Hoeve. Van koeien tot kippen: ze scharrelen allemaal rond bij deze stadsboerderij. Of je nu komt voor een wandeling of een bezoek aan de boerderijwinkel; er is genoeg te beleven.

Philips Fruittuin

Aan de Oirschotsedijk vind je de Philips Fruittuin. Een boomgaard van twaalf hectare waar je tussen de appel-, peren- en pruimenbomen wandelt. Ook shop je biologische producten bij de Landwinkel op het terrein en eet je er pannenkoeken met uitzicht op de bomen. Daar word je toch blij van?

Kasteel Eckart

Een verborgen pareltje: kasteel Eckart aan de Nuenenseweg. Op het landgoed struin je langs een koetshuis, grachten, bruggen, kasteelboerderij en herberg. In het park bij het kasteel vind je onder andere lama’s, paarden en geiten. Ook is hier Eckartdal, een woon- en werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

High Tech Campus

Op dit hightech-bedrijventerrein vind je niet alleen multinatioals als NXP, maar ook natuur. Zo grazen er schapen in het gras en heb je uitzicht op het water. Ook spot je er dieren zoals vogels en meerdere plantensoorten.

Speeltuin Philipsdorp

Schommelen, van de glijbaan roetsjen en in de zandbak spelen. Bij deze speeltuin van 7.500 vierkante meter in Philipsdorp kunnen kinderen helemaal losgaan. Sinds de jaren 60 vind je het speelparadijs aan de Antony van Leeuwenhoeklaan.

Het Wasven

Nog zo’n stukje natuur in Eindhoven: groendomein Het Wasven in Tongelre. Wandel door het groen en ontdek vogels, bloemen en meer. Na een wandeling strijk je neer in de Gasterij of haal je brood, banket en koffie bij de winkel van de Wasvenboerderij.

Park Meerland

In Meerhoven vind je dit park van zestig hectare. Bossen, water, heuvels en weides: in park Meerland kom je allerlei soorten landschap tegen. Misschien spot je tijdens je wandeling of fietstocht zelfs oeverzwaluwen of ooievaars.

Stadswandelpark Eindhoven

Midden in het centrum vind je het Stadswandelpark. Een mooie plek om te wandelen en picknicken. Je ziet hier niet alleen groen, maar ook kunst. In totaal bewonder je zo’n dertig kunstwerken in het park. En wist je dat er ook een sterrenwacht zit?

Het Spoelhuis

Ken jij dit huisje al? In het Spoelhuis vind je een van de kleinste musea van Nederland, het Inkijkmuseum. Je bekijkt hier niet alleen kunst, maar overnacht er ook tussen de schilderijen. Daarnaast zijn op deze geluksplek in Eindhoven kleinschalige muziekoptredens, filmvoorstellingen, poëzieavonden en meer.

Collse watermolen

Is het geen plaatje? Je ziet hier de Collse watermolen, een rijksmonument aan de Kleine Dommel. Leuk feitje: Vincent van Gogh maakte een schilderij van de molen.

‘Verboden stad’ Strijp-S

In de jaren 70 stond het oude Philipsterrein nog bekend als de ‘verboden stad’. Tegenwoordig is Strijp-S een creatieve hotspot waar mensen wonen en werken. Daarnaast zijn er vaak evenementen, zoals de FeelGood Market en feestjes in het Klokgebouw.

Speelpark De Splinter

In Woensel-Noord ligt het Henri Dunantpark en hier vind je ook speelpark De Splinter. Geitjes aaien, naar de eendjes kijken of naar de speeltuin: er is van alles te beleven. Zelfs ezel Bas, die in het park woont, krijgt daar een big smile van.

Meer geluksplekken in Eindhoven

Natuurlijk vind je nog veel meer moois in onze stad. Hier bekijk je een overzicht van alle geluksplekken.

