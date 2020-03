Een potje boulen in Eindhoven, maar dan binnen

EINDHOVEN - Een ouderwets potje petanque spelen. Biertje erbij, lekkere hapjes. Dat is het concept van Mooie Boules, vanaf woensdag ook in Eindhoven.

Dat er uitgerekend een geboren Fransman aan het roer van de indoor jeu-de-boulesbaan bar en foodhal staat, mag geen toeval heten. ,,Maar mijn afkomst heeft er niets mee te maken", vertelt een lachende Boris Gaubert, die tot zijn vierde levensjaar in Montpellier woonde. ,,Ik heb een Eindhovense moeder. Toen ik vier was, zijn we teruggegaan naar Eindhoven, Gestel", herinnert hij zich.

Nadat Gaubert (36) zijn hbo-studie economie in Maastricht had afgerond, ging hij aan de slag als bedrijfsleider bij Café Puur, draaide platen bij restaurant/café Luz en ging de grens over als handelsagent voor de verkoop van elektrische fietsen. Sinds 2017 verdiende hij z'n centen als technisch beheerder bij Woonbedrijf, totdat onlangs Mooie Boules zich aandiende: dát is de nieuwe uitdaging.

Kratje bier

Een indoor jeu-de-boules-baan, dus. ,,Zes jaar geleden gingen een stel vrienden op het Museumplein in Amsterdam een potje boulen. Dat bleek zo leuk, dat het een evenement werd. De eerste keer met vijftig man, enkele edities later met vijfhonderd deelnemers. Kratje bier onder je kont, een bandje dat Franse muziek speelt en oneindige potjes boulen. Van daaruit is de eerste vestiging van Mooie Boules ontstaan, half 2018 in Amsterdam", legt Gaubert uit.

Al snel volgen er vestigingen in Rotterdam en Delft. Eind 2019 wordt Gaubert benaderd door een van de oprichters. Een vriend van hem, waarmee hij achter de bar stond op Stratumseind, vraagt of hij een Eindhovense vestiging wil runnen. Er komt een locatie op Strijp-S aan bod, maar dat blijkt vergunningtechnisch niet haalbaar. Totdat Le Connaisseur, gelegen op de Kleine Berg, er mee ophoudt. Het pand verandert in een indoor jeu-de-boules-baan.

Sms-bericht