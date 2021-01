Een punkserenade voor stamkroeg La Folie

EINDHOVEN - De jongens van de Eindhovense punkband Gramma misten hun tweede huiskamer: café La Folie. Ze besloten een nummer te coveren dat zo'n acht jaar geleden eveneens voor dezelfde kroeg werd geschreven.

Dat nummer heette ‘Horses’ en is geschreven door zanger Edwin Balogh uit Gilze-Rijen, die onder andere met de band Omega in Hongarije succes boekte. In een periode dat het wat minder ging vond Balogh soelaas in het warme onthaal van La Folie. Zeven jaar later, kreeg frontman van Gramma Jasper Grave het bij Balogh te horen. ,,Ik vond dat zo vet en herkende me echt in zijn gevoel over het café. Het heeft mij ook wel eens door moeilijkheden gesleept.”

Buitenbeentjes

Het nummer spreekt over een thuis voor buitenbeentjes, deugnieten en wildebrassen die niet binnen de lijntjes kleuren. Dat authentieke en rauwe karakter heeft het cafeetje aan de Vrijstraat ook wel, waar je op sommige plekken meer stickers ziet dan schilderwerk. Grave: ,,Ik overdrijf niet als ik zeg dat het een kroeg is waar mensen komen die zich op veel andere plekken niet thuisvoelen.”

De coronacrisis was dus bij uitstek het goeie moment om eens wat terug te doen voor La Folie, nu ook dit café onvermijdelijk door een wat lastiger periode gaat. ,,Het plan lag er eigenlijk al bijna een jaar, maar door de tweede lockdown kwam er vaart in. We willen ze een hart onder de riem steken en gewoon laten zien dat ze niet vergeten zijn” vertelt Grave. ,,Niet door ons en alle andere stamgasten, die ook in de videoclip te zien zijn.”

(tekst gaat verder onder de video)

Rockscene

La Folie, dat losjes te vertalen valt naar ‘de waanzin’ (in de positieve zin van het woord), geldt al meer dan zesendertig jaar als een bakermat voor de rockscene in de stad. Leden van Peter Pan Speedrock zijn er praktisch opgegroeid, geluidsmannen hangen er in normale tijden wekelijks aan de bar en de band Mozes and the Firstborn maakte het familiezaakje ook tot stamkroeg. Kroegbaas Willie is nota bene zelf ooit roadie geweest van Herman Brood.

Naast het nummer is er ook nog een actie opgezet om vouchers aan te schaffen bij het café, die na de heropening van de horeca verzilverd kunnen worden. ,,Ik sta te kijken van de goeie respons. Er zijn ook vaste gasten die serieuze bedragen doneren. Dat doen zij echt uit de grond van hun hart, want bij La Folie staan ze wel als laatste met hun handjes opgehouden.”