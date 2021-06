Een roepende nymf in het Stadswandelpark

Een eenden echtpaar zit nietsvermoedend aan de rand van de vijver in het Stadswandelpark in Eindhoven, niet doorhebbend welk gigantisch beeld er boven hun schattige kopjes hangt.

Een levensgroot monument van een nymf met uitgestrekte arm, buigt namelijk metershoog boven hen over het water heen. Drinkt ze nou een denkbeeldig biertje? Of roept ze naar iemand? De tekst op het bordje bij het beeld, geeft uitsluitsel. Het is een ode aan de eerste draadloze radioverbinding met Nederlands-Indië op 11 maart 1927. Ze symboliseert dus het overzeese radiocontact.

Altijd rakend

Beeldhouwer Albert Termote (1887-1978) en architect Dirk Roosenburg (1887-1962) maakten dit Radiomonument in het Stadswandelpark. Met het beeld deden ze in 1930 mee aan de prijsvraag van het ‘Comité tot oprichting van een Radio-monument’. Samen met 54 andere kunstenaars zonden Termote en Roosenburg een werk in. Die van hen heette ‘Semper Tangens’ (altijd rakend) en kwam als winnaar uit de bus. Lang was het onduidelijk waar het monument zou komen. Uiteindelijk kwam het beeld in 1936 in het Stadswandelpark terecht. Prinses Juliana onthulde het monument op 28 november 1936.

Quote Jonge ouders lopen met een kinderwa­gen langs, werpen er een korte blik op en lopen door.

Het werk van Termote en Roosenburg past prima tussen al die andere enigszins abstracte beelden in het park dat volstaat met kunstwerken, bijna alsof het een openluchtmuseum is. Enige verschil is dat het Radiomonument zich op een kunstmatige verhoging in het park bevindt. Om bovenaan te komen, betreed je een van de twee bakstenen trappen aan de zijkanten van de vijver. Achterop het kunstwerk staat een aantal herdenkingsteksten die doen herinneringen aan de onthulling en de totstandkoming van het monument.

Volledig scherm Detail van het Radiomonument. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De bronzen roepende nymf is niet meteen een beeld waarbij je langer stilstaat. Jonge ouders lopen met een kinderwagen langs, werpen er een korte blik op en lopen door. Af en toe gaat er iemand op een bankje voor het monument zitten. Meer om uit te rusten dan om van het beeld te genieten.

Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen of verstopt in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt. In aflevering 34 van BuitenBeelden: een levengrote nymf met uitgestrekte arm in het Stadswandelpark in Eindhoven.

Gek: het werk is vrij groot, maar doordat het beeld op een bakstenen muur rust en is omgeven door groen, integreert het als het ware in het park. Als je eenmaal rustig op één van de gemetselde bankjes bij het monument zit en de betekenis van het beeld in je opneemt, heeft het wel iets. Het water van de vijver als symbool voor de oceaan waarover de radiogolven zich heen bewogen, de roepende vrouw als radioverbinding en de liggende houding als ware het een golf.

Beweging

Typerend voor de werkwijze van Termote is beweging in een beeld vastleggen. Zo maakte hij onder meer het standbeeld van Karel de Grote op het Keizer Karelplein in Nijmegen en het Ruiterstandbeeld Sint Willibrordus op het Janskerkhof in Utrecht. Daar past het Radiomonument perfect tussen; de nymf vormt één en al beweging en voegt zich mooi in de natuurrijke omgeving.

Kijk, daar komt een man met een rollator aangestiefeld. Hij staat tóch even stil voor het beeld. Dan ziet hij de bloeiende rododendrons en raakt hij afgeleid. Zo gaat dat in een park. Je staat éven stil, mijmert wat weg en komt dan terug in het nu. De beelden dragen historie en de natuur brengt je weer naar het heden. Mooie balans.

Volledig scherm Het monument is van Termote en Roosenburg. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media