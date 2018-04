Een rood-wit gestreept huwelijk voor Emiel en Linda uit Geldrop: 'PSV is alles voor mij'

Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling om de fotoshoot in het Eindhovense stadion te houden. ,,We zouden naar Strijp-S gaan. Ook een mooie omgeving voor de foto's", vertelt Emiel als hij een dag later weer een beetje is bijgekomen. Maar tussen het bezoek aan Strijp-S en het huwelijksfeest bij Aquabest was nog wat tijd over. ,,Ik probeerde het daarom gewoon. Via Twitter benaderde ik PSV-woordvoerder Thijs Slegers."