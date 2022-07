Een schepnet vol verwondering: op zoek naar waterbeestjes in ’t Heempark in Eindhoven

EINDHOVEN - „Als je de blauwe bolletjes volgt zie je alles”, vertelt Petra van Leeuwen, vrijwilliger bij ’t Heempark Frater Simon Deltour in de Genneperparken. In ’t Heempark konden kinderen afgelopen zondag op zoek naar waterbeestjes. Langs de route waren diverse plekken waar bewogen vrijwilligers uitleg gaven aan jong en oud over de natuur.

Met een schepnet in de hand is Loïs (6) bezig om een flinke schep uit de sloot te halen om deze vervolgens te dumpen in een bak vol helder water. „Zie je al iets?”, vraagt vrijwilliger Inge. Vol overgave tuurt Loïs in de bak. „Ja daar, wat is dat nou voor een beest?” Vrijwilliger Inge weet het meteen: „Dat is een libellenlarve, dus het kindje van de libelle.”

Niet vroeg genoeg beginnen

Lotte, de mama van Loïs, kijkt ook mee: „Dit is een gekke, het kruipt en is heel klein, volgens de kijkkaarten is dit een tubifex, een slingerworm. Kijk, zo leer je nog eens wat”, lacht ze. ,,Natuureducatie is belangrijk en je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Loïs is ook een echt buitenkind, dus uitjes zoals deze zijn zeker aan ons besteed.”

Ger Mateussen werkt als vrijwilliger bij ’t Heempark, hij verwelkomt iedereen bij de ingang en laat graag de zogenaamde ‘oefenbak’ zien. De ‘oefenbak’ is eigenlijk een kleine minisloot. „Ik heb al wat vaders gehad die zeggen, ‘Ik blijf wel hier, ik zie je straks wel weer’”, lacht hij. ,,Dat is het mooie van de natuur, het is mooi voor groot en klein.”

Natuur middenin de stad

Bij ’t Heempark wordt vier keer per jaar in samenwerking met IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem een kinderdoedag georganiseerd. Jack: „Ik werk als expat voor ASML, en in het weekend vinden we het leuk om erop uit te gaan. We wonen hier nu een jaar en zijn onder de indruk van de natuur die gewoon midden in de stad ligt. Activiteiten zoals dit zijn perfect voor onze jonge kinderen en wij genieten lekker van het buiten zijn.”

Quote De liefde voor de natuur moet je doorgeven en hoe makkelijk is dat op deze manier Riet, oma van Leen (5)

Leen (5) was weer vroeg op, deze zondag, dus nam oma Riet hem mee naar ’t Heempark. Oma Riet: „Dit is nu een goed begin van de dag heerlijk in de zon. En ik leer mijn kleinzoon nieuwe dingen, de liefde voor de natuur moet je doorgeven en hoe makkelijk is dat op deze manier.” Oma Riet is alweer afgeleid als Leen heel hard: „Oma, kijk, ik heb iets”, roept.

Verhalenboom

Naast de rondwandeling door ’t Heempark, het knutselen van een waterlelie en het tekenen van je waterbeestje, dat er bij sommige meer uitzag als watermonstertjes, kon er bij de verhalenboom geluisterd worden naar een verhaal van Toon Tellegen met, hoe kan het ook anders, in de hoofdrol een waterbeestje: Het schrijvertje en de eekhoorn.