Een schoolpleinconcert is een feestje in de zon voor de kinderen van Tongelrese basisscholen

EINDHOVEN - Vier basisscholen in stadsdeel Tongelre werden gisteren getrakteerd op een onverwachts muzikaal spektakel. In het kader van de 3de editie van de Kindermuziekweek (9-18 april) werden leerlingen verrast met een heus schoolpleinconcert.

De ludieke actie komt van het Muziekgebouw in Eindhoven, zij zijn partner van de landelijke Kindermuziekweek. Programmeur Betti Plug en marketeer Time van Bers, beide werkzaam bij het Muziekgebouw, kwamen met het idee. Plug: ,,Normaal zouden we eigenlijk drie of vier concerten in het Muziekgebouw houden, maar omdat dat niet is toegestaan, gaan we naar ons publiek toe met een bakfiets vol met instrumenten en met de Aeris Brass band.”

Hee, dat is Beyoncé!

Op basisschool De Boog werd de Aeris Brass band met gejuich ontvangen. De leerlingen van De Boog reageren, ondanks dat het heel anders klinkt, meteen op de eerste tonen van het muziekstuk. ‘Hee, dat is Beyoncé, die ken ik!’, wordt er geroepen. Shania (9), Sude (9) en Firdaus (10) vinden het een geslaagde verrassing. ,,Ze kunnen mooie muziek maken.” Een compliment voor de Aeris Brass band onder leiding van Laurens van Heesch. De band is vier jaar geleden opgericht en bestaat uit tien voormalige TU/e-studenten. Het repertoire is van pop via hiphop tot brass. Van Heesch: ,,Dit is toch wel een feestje. Het voelt zo goed om eindelijk weer eens voor publiek te spelen. Zonnetje erbij, vrolijke kids, alsof je wakker wordt uit een winterslaap en het is meteen zomer.”

Miriam Montfoort, directeur van De Boog: ,,We geven hier op school muzieklessen, dus een echt concert op je eigen schoolplein krijgen, zie ik als een cadeautje voor onze leerlingen. En voor ons ook, trouwens.”

Over K3 heen gegroeid

Via basisschool Rise, waar ook een concert plaatsvond, ging de band op de fiets naar basisschool De Boschakker. Hier werd de band opgewacht door leerlingen en meneer Rick. Lola (8) wilde na het concert wel even vertellen wat ze ervan vond. Lola: ,,Ik vond het leuke muziek, maar alle muziek is leuk. Ik word vrolijk van muziek. Vroeger toen ik vijf was vond ik K3 ook leuk, maar daar ben ik echt wel overheen gegroeid.”

Na een snelle lunch bij Dynamo was het tijd voor het laatste concert van de dag. De dag eindigt waar hij begonnen is: op basisschool Reigerlaan. In de ochtend werd hier al het eerste concert gegeven voor de onderbouw. In de middag was het de beurt aan de bovenbouw.

Geen gevloek

Niels (11) uit groep 7: ,,Ik hou wel van dit soort muziek, jazz en pop gecombineerd. Mijn vader luistert daar ook graag naar en dan hoor ik het dus ook en dat vind ik dus niet erg.” Mijntje (12) uit groep 8: ,,Weet je wat ook grappig was, toen ze Macklemore's Thrift Shop gingen spelen. In het liedje vloekt de zanger, hier riepen ze op dat moment ‘op 1,5 meter’. Want vloeken op een schoolplein dat kan natuurlijk niet.”