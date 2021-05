Een simpel lesje kunstmatige intelligentie, ook voor senioren: ‘Computers nemen ons leven niet over, ze doen alleen wat wij ze opdragen’

Jan van Dijk (88) uit Heeze hoorde op de golfclub over de Brainport AI-cursus. AI staat voor artificial intelligence , ofwel kunstmatige intelligentie. De cursus van anderhalf uur is online te volgen, thuis achter de laptop of iPad. Van Dijk wilde wel. Hij werkte bij Philips Industrial Electronics en heeft ‘altijd de liefde voor techniek gevoeld’. ,,Het doel van de cursus is mensen bewust maken van het belang van kunstmatige intelligentie”, weet hij. ,,Dat is gelukt, want ik heb nu meer inzicht, ook in de mogelijkheden. Zo was ik onder de indruk van Alphabeats, een programma waarbij muziek helpt om stress te verminderen.”