Een ster kwijt in coronatijd; hoe beoordeelt Michelin Brabantse sterrenrestaurants als alles dicht is?

Bubbels doorbreken in Kruis­straat­t­un­nel, cliënten van Neos aan de slag met grafitti

5 februari EINDHOVEN - Burst your bubble! Deze boodschap is vanaf nu in paarse graffitiletters te lezen in de Kruisstraattunnel in het centrum van Eindhoven. Als knipoog naar een gewenst einde aan de coronacrisis, maar ook als oproep aan alle mensen om soms wat verder durven te kijken dan hun eigen wereld.