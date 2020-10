Een stoet geslaagde verpleegsters richting het Eindhovense Binnenziekenhuis

De diploma's waren binnen dus tijd voor een feestje. In 1961 liep een optocht van verpleegsters naar het toenmalige Binnenziekenhuis aan de vestdijk in Eindhoven. Wie liep er destijds mee in de stoet en heeft daar nog herinneringen aan? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Een optocht van verpleegsters op de Vestdijk. Ze hebben hun diploma gehaald en zijn onderweg naar het Eindhovense Binnenziekenhuis © Frans van Mierlo

Volledig scherm Gemeentelijk propaangasbedrijf van Reusel in 1956 © Frans van Mierlo

De twee tikkende tijdbommen met ieder vierduizend kubieke meter propaangas stonden bij de familie Hendrikx zowat in de achtertuin. De gemeentelijke gasvoorziening van Reusel waarop bij de opening in 1956 zo'n 450 huishoudens werden aangesloten. ,,We kenden de risico's maar zijn nooit bang geweest”, vertelt Toine Hendrikx een kleine 65 jaar later. ,,Er was een grasveldje bij waar we als kinderen ook speelden. Er stond een groot hek om de tanks maar dat houdt kinderen natuurlijk niet tegen. Mijn ouders vonden het prima, ze waren allang blij dat ze een gasaansluiting hadden.”

Quote We kenden de risico's maar zijn nooit bang geweest Toine Hendrikx

Gezien het grote ontploffingsgevaar van het vluchtige gas, gold er wel strenge regelgeving rondom het aansluiten van huizen weet Jan Bergmans uit Hapert nog. ,,Ik woonde destijds in Bergeijk en was een paar jaar eerder begonnen met een loodgieters- en installatiebedrijf. Ik was de enige in de buurt met een landelijke erkenning als gasfittersbedrijf. Daarvoor moest je een zesjarige opleiding doorlopen. Lang en moeilijk dus de animo was niet zo groot.” Bergmans was spekkoper want vrijwel dagelijks kreeg hij opdrachten om huishoudens aan te sluiten op het propaangas. ,,In 1956 had ik al zes mensen in dienst.”

Staatsmijnen in Limburg

Volgens Bergmans moest Reusel de eigen gasvoorziening regelen omdat het dorp niet was aangesloten op het gewone gasnet. ,,Eindhoven kreeg gas uit de staatsmijnen in Limburg. De leidingen werden doorgetrokken tot Valkenswaard en Bergeijk maar Reusel lag denk ik te ver weg.”

Vanaf de jaren zestig werden er steeds meer gemeenten aangesloten op het aardgasnetwerk. Veldhoven en Waalre en vanaf begin jaren zeventig gemeenten zoals Nuenen, Leende, Knegsel en Spoordonk. Uiteindelijk volgden ook de gemeenten met een eigen propaangasnet. Behalve Reusel waren dat onder meer Eersel en Bladel. Peter van Meijl was destijds in dienst bij de Gemeentebedrijven Eindhoven op de afdeling Regionale gasvoorziening. ,,Wij waren ook betrokken bij de ombouw van het propaannet voor aardgas.” Een gevaarlijk klusje, weet Van Meijl nog. ,,In tegenstelling tot aardgas is propaan zwaarder dan lucht. Als we ergens een put groeven, bleef het gas onderin hangen. Er bleef altijd iemand boven om in te grijpen als het nodig was.”

