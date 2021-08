Een strippenkaart voor De Wallen - ongebruikt

Na even wat peinzen, neemt hij me mee naar de kelder van de woning/werkplek in Oirschot. Daar staan in stellingkasten allerlei dozen, vazen en schalen keurig opgeruimd stof te happen en trekt hij er zoiets als een kluisje tussenuit, veegt wat stof eraf, doet ‘m open, rommelt er wat in en duwt hem vervolgens onder mijn neus: ,,Is dit wat je bedoelt?” Ik zie in de gauwigheid oude paspoorten, veel wonderlijke sleutels, munten en een spannend uitziend juwelendoosje dus ik zeg enthousiast: ,,Ja, precies dit.”

Noodpaspoort

Terug aan de werktafel van Kunstmakelaardij Metzemaekers, naast een stoere sculptuur van Armando en een fijn gepenseeld doek van Jeroen Vrijsen, vist hij als eerste een noodpaspoort uit het kunststoffen geldkistje. ,,Als je paspoort verlopen is, dan stap je - tegenover Eindhoven Airport - naar de marechaussee en dan maken ze à la minute een noodpaspoort aan; konden wij naar Egypte.”

Er komt vervolgens een oude, fraaie, leren portemonnee tevoorschijn. In een van de plastic vakjes zit een keurig opgevouwen Dollarbiljet. Dat blijkt te maken te hebben met een bedrijf waar Metzemaekers een tijdlang voor heeft gewerkt. ,,Het hoofdkantoor van dat bedrijf zat in Amerika, dus ik schat in dat dat uit die tijd komt.”

Prachtige collectie

Er komt ook een reeks visitekaartjes uit de portemonnee. Eentje ervan is van Kunststichting Metzemaekers en de geschiedenis daarvan blijkt een hele tijd terug te voeren. ,,De stichting is ooit opgericht in 1984, dat heb ik gedaan samen met mijn moeder en haar vriend.” Daarvoor was het een eenmanszaak, eerst in Eindhoven, later in Best, van de vader van Metzemakers, die verzamelde al kunst voordat Peter geboren was. ,,Hij had een prachtige collectie oude meesters, met werk van bijvoorbeeld Nicolaes Maes en ik herinner me dat hij een werk van Lucas Cranach de Oude verkocht voor 80.000 gulden. Dat was veel geld toen” De zaak ging echter failliet, in 1968. Later is Metzemakers senior moderne kunst gaan verkopen. De huidige kunsthandel is daaruit voortgekomen.

Dan gaat het juwelendoosje open, waarin twee armbanden liggen te schitteren, die een grijns opleveren: ,,Dit zijn nep-armbanden, die - ik weet niet hoe - ooit in de familie terecht zijn gekomen. Ik noem dit ‘kermis-goud’. Het doosje bevat ook een klein zilveren ringetje, waarvan Metzemakers ook niet weet wie de eigenaar ooit was. Geen inscriptie ook.” Waarom is dit bewaard, is dan de vraag? Metzemaekers lachend: ,,Om ooit weggegooid te worden. Of met het idee dat we ons toch vergist hebben…”

Geintje van vrienden

Hij begint breed te grijnzen als er een ‘Strippenkaart voor de Wallen’ uit het kistje komt. De kaart staat op naam, en de eigenaar mocht er negen keer voor naar de Amsterdams rosse buurt, maar hij blijkt niet een keer gebruikt. ,,Was een geintje van vrienden, ooit gekregen voor mijn verjaardag, toen ik 16 of 17 werd.”

Naast een fragiele rozenkrans, een koperen benzine-aansteker, ‘n brievenopener - ‘zie je ook niet meer, he?’ - een reeks Nederlandse munten - ‘nog van oma, niets waardevols’ - blijkt er een medaille van vereniging De Klompenheulers te zitten: ,,Ach ja, dan ben je tijdens carnaval een keertje dronken geweest en dan krijg je zo’n ding hè. Ha, ha.”

Tot slot komt er een bijzonder gevormd sleuteltje tevoorschijn: blijkt van een oude spaarpot te zijn: ,,Nog van de Boerenleenbank, zoals elk kind die vroeger had. Tja, those were the days...”

