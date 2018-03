Een stukje zee in Eindhoven: golven gegarandeerd bij Dutch Indoor Surfbaan

Stichting Ik Wil Eindhoven: We willen gewoon helpen, zonder geheimen of dubbele agenda

10:01 EINDHOVEN - Stichting Ik Wil helpt al vijf jaar mensen in Woensel die moeite hebben met meedraaien in de maatschappij. Het begon als burgerinitiatief met een handjevol vrijwilligers en activiteiten, nu zijn er 100 vrijwilligers en een bomvol programma verspreid over zeven lokalen, met meer dan 3000 deelnemers.