Een surrealistische uitvaart in Eindhoven

Corrie Vischer zit gehurkt op de drempel, een bosje bloemen in de hand. Het wachten is op de rouwwagen die zaterdag rond het middaguur zal langskomen. Haar broer Bernard verschijnt ook even in de voordeur van het ouderlijk huis in Woensel. Hun moeder Johanna Vischer-Regar overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Ze werd 85.