Een surrealistische wereld dankzij afgedankte elektronica

De liefde voor techniek deed Chris Dierickx op aan fe mbo op de Frederiklaan, de creativiteit zit in de genen: vader was etaleur, opa maakte maquettes van kermissen, moeder deed veel met textiel en een zus was actief in de mode, met Calvin Klein. Voeg daaraan toe de behoefte om te werken met oud materiaal. Het resultaat: de expositie Technoart. Deze wordt donderdag 9 september geopend door Frits Philips junior in het iconische gebouw dat zijn grootvader in 1966 schonk aan Eindhoven: het Evoluon.