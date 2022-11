Een tosti op De Taalbrug is veel meer dan een tosti; leerlingen voelen zich echt personeel in gloednieuwe lunchwinkel

EINDHOVEN - Het Taalbrug College in Eindhoven heeft donderdag een winkeltje met keuken in de aula geopend. Twee keer per week staan er betaalbare lekkere hapjes en gezonde lunches op het menu van de school. En daar profiteert iedereen van.

De leerlingen van de afdeling arbeid van de school die voortgezet onderwijs biedt aan vooral jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), werkten al langer wekelijks in een keuken van de school. ,,Maar dat was vooral gericht op hun zelfredzaamheid, proeven en koken voor thuis’’, vertelt docent consumptief Pieter van Woerkom.

,,Met dit project willen we hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt en hebben we het leerveld ook breder getrokken. Leren samenwerken, communiceren, dat soort zaken is nu nadrukkelijker in het onderwijs betrokken.’’

Nieuwste aanwinst nu al populair

Ondertussen stroomt de aula van De Taalbrug vol met leerlingen en leerkrachten. Iedereen is blij met de nieuwste aanwinst op school waar leerlingen en leerkrachten voortaan twee keer per week terechtkunnen voor een lekker hapje of een gezonde lunch.

Op ‘de kaart’ staan bijvoorbeeld appelflappen, tosti’s en saucijzenbroodjes, maar ook broodjes gezond, pizzaatjes en panini. Allemaal tegen kleine prijsjes, de producten die de leerlingen hebben gemaakt moeten immers voor iedereen binnen bereik blijven.

Bistro De Toledo

Een groepje leerlingen is ondertussen onder het toeziend oog van een docent druk bezig in de keuken om de ‘lunch’ voor te bereiden, en de traktatie die ter gelegenheid van de opening wordt aangeboden. Maar als het officiële gedeelte dan voorbij is, de winnaar van de namenwedstrijd voor het lunchwinkeltje bekend, het naambord van bistro De Toledo onthuld en het lint doorgeknipt, valt ook de spanning weg.

Al wordt dan ook meteen verder gewerkt aan de laatste afwerking en presentatie van de hapjes die kort daarna de verkoop ingaan.

Quote Nu hebben we dan eindelijk ook een echte winkel met open keuken Vera van Casteren

De Eindhovense Vera van Casteren (17) maakt haar handen even vrij en vertelt: ,,We werkten natuurlijk al veel langer in de oude keuken en vorig jaar zijn we daar ook al begonnen met het maken van soep voor de leerkrachten. Die verkochten we toen ook al. Nu hebben we dan eindelijk ook een echte winkel met open keuken waarin we de laatste hand aan onze spullen leggen.’’

Veel professioneler

Vera ervaart de nieuwe werkwijze nu al als veel professioneler en is trots op de nieuwe winkel. ,,De mensen kunnen voortaan zien wat we maken, dat is sowieso al erg leuk. Maar ik heb vooral toch ook het gevoel dat we hier echt als personeel aan het werk zijn. We dragen allemaal bedrijfskleding, hebben een koksbuis, dragen de haren in een staart en ook een mutsje is verplicht. Dat maakt het allemaal wel heel anders dan voorheen.’’

Quote Wie weet kunnen we in de toekomst ook voor externe partijen de lunch verzorgen Joyce Meeuwis

Docente consumptief Joyce Meeuwis: ,,We hebben dit project drie jaar voorbereid, maar we denken nu al dat dit echt werkt. De leerlingen werken hier met professioneel gereedschap en hebben bijvoorbeeld ook de juiste snijtechnieken aangeleerd. Twee groepen leerlingen werken nu tijdens de twee profieldagen die ze wekelijks hebben, afwisselend in de oude keuken en de nieuwe winkel. In de eerste doen ze het voorbereidend werk, in de tweede werken ze hun spullen af voor de verkoop.’’

,,Nu is de verkoop alleen intern, maar wie weet kunnen we in de toekomst ook voor externe partijen de lunch verzorgen.’’

Volledig scherm Vera (voorgrond) legt de saucijzenbroodjes klaar, Fabienne (rechts) en Dyonne zijn bezig met de broodjes. © Anette van de Goor / DCI media