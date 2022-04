Een ‘trendbreuk’ of alleen maar fraaie woorden; gemengde reacties op landbouw- en voedselvisie provincie

LIVE | FC Eindhoven kruipt langzaam uit zijn schulp tegen Almere City

• FC Eindhoven is zelfs nog in de race om een directe promotieplek naar de eredivisie. • De achterstand op FC Volendam (de nummer 2) is maar vier punten. • De ploeg van Penders staat vierde, Almere City (bovenaan in de vierde periode) staat elfde.

20:37