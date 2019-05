Een verboden handdruk van de keizer van Japan voor echtpaar uit Eindhoven

Dinsdag trad Akihito om gezondheidsredenen af als keizer en met dat nieuws kwamen de herinneringen aan die bijzondere ontmoeting weer boven. Jan Denneman (64) was in 2016 nog adjunct-directeur van Philips Lighting en voorzitter van de Global Lighting Association. Het leverde hem een uitnodiging op voor een symposium ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Japanse vereniging van lichtinginieurs. Een paar weken voor vertrek naar Tokio ploft er een brief op de deurmat in Eindhoven. ,,De keizer zou ook naar het symposium komen en had de gastenlijst bekeken. Hij wilde ons graag ontmoeten.”